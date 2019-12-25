Госдума приняла закон о санкциях за цензуру против российских СМИ

Интернет-ресурсы могут получить административный штраф, блокировку и замедление трафика из-за дискриминации российского контента.

Госдума России приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Депутаты одобрили документ на пленарном заседании 23 декабря. Иностранным интернет-ресурсам будут грозить штрафы за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это будет касаться как IT-платформ, так и соцсетей, включая таких гигантов как Twitter, Facebook и YouTube. Постановление будет приниматься по согласованию с МИД РФ.

Дипломаты могут присвоить интернет-платформе статус ресурса, допускающего дискриминацию против СМИ из России. В случае, если ресурс отменит цензуру а публикацию, он будет обязан уведомить об этом Роскомнадзор. После этого генеральная прокуратура по согласованию с МИД отменит решение об ограничительных мерах. Наказанием за дискриминацию может быть не только штраф ( до трех миллионов рублей), но и блокировка сайта, замедление трафика.

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Фото: Piter.tv