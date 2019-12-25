Госдума одобрила запрет на проведение митингов около экстренных служб

Акцию протеста предложат перенести в случае угрозы терроризма или возникновения ЧС.

Госдума России одобрила запрет на проведение митингов около экстренных служб. депутаты приняли изменения в рамках пленарного заседания 23 декабря. В документе также говорится о праве на перенос публичных пикетов из-за угрозы чрезвычайной ситуации или терроризма. Последняя правка связана с тем, что организатор мероприятия не может обеспечить безопасность участников.

Правки будут внесены в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Автором нововведения выступил парламентарий от политической партии "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.

Документ вводит запрет на проведение массовых мероприятий на территориях, которые непосредственно прилегают к зданиям экстренных ведомств. Срок рассмотрения уведомлений о проведении пикетов будет увеличен, если последний день выпадает на нерабочий или праздничный день.

Госдума разрешила приватизацию земель национальных парков.

Фото: Piter.tv