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Госдума одобрила запрет на проведение митингов около экстренных служб
Сегодня, 11:20
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lesjasap

Госдума одобрила запрет на проведение митингов около экстренных служб

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Акцию протеста предложат перенести в случае угрозы терроризма или возникновения ЧС.

Госдума России одобрила запрет на проведение митингов около экстренных служб. депутаты приняли изменения в рамках пленарного заседания 23 декабря. В документе также говорится о праве на перенос публичных пикетов из-за угрозы чрезвычайной ситуации или терроризма. Последняя правка связана с тем, что организатор мероприятия не может обеспечить безопасность участников. 

Правки будут внесены в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Автором нововведения выступил парламентарий от политической партии "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.

Документ вводит запрет на проведение массовых мероприятий на территориях, которые непосредственно прилегают к зданиям экстренных ведомств. Срок рассмотрения уведомлений о проведении пикетов будет увеличен, если последний день выпадает на нерабочий или праздничный день.

Госдума разрешила приватизацию земель национальных парков.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, митинги, экстренные службы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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