Госдума разрешила приватизацию земель национальных парков

Документ определяет виды деятельности, разрешенные для ведения в населенных пунктах, находящихся в границах нацпарков.

Госдума России разрешила приватизацию земель национальных парков. Соответствующее решение парламентарии нижней палаты приняли в завершающем чтении в рамках пленарного заседания 23 декабря. Документ дает право не изымать из оборота, а также разрешает предоставлять земельные участки в границах населенных пунктов нацпарков в собственность субъектов РФ или муниципалитетов.

Мы исключили все нормы и отклонили все поправки, которые так или иначе могли повлиять на изменение границ национальных парков и особо охраняемых природных территорий или привести к сокращению их площади Николай Николаев, автор инициативы

Ранее из закона была исключена норма, которая позволяла правительству изменять границы национальных парков. Это положение вызвало больше всего возражений со стороны кабинета министров и администрации президента. Документ сохраняет ограничения по социально-экономическим видам деятельности, разрешенным на территории населенных пунктов, находящихся в границах нацпарков. Соответствующий перечень будет согласован с Минприроды. Депутаты отметили, что принятый законопроект не несет рисков для окружающей среды и решает проблемы граждан.

Госдума приняла закон о госконтроле за обращением с пестицидами и агрохимикатами.

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