Госдума приняла закон о дистанционном оформлении SIM-карт

Для заключения договора с оператором связи будет достаточно электронной подписи физлица.

Госдума России приняла закон о дистанционном оформлении SIM-карт. Решение одобрено на пленарном заседании нижней палаты парламента 23 декабря. В документе также фиксируется возможность блокировки утерянного или украденного смартфона по номеру IMEI.

Закон устанавливает понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI). Подключенный абонент имеет право внести номер в учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации, а также биометрической системы. При дистанционном заключении договора с оператором связи будет достаточно электронной подписи физического лица.

Инициатива предусматривает создание информационной системы мониторинга. Она будет следить за тем, как операторы сотовой связи выполняют обязанности по проверке достоверности данных, указанных абонентами, а также сведения о пользователях услуг.

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Фото: Piter.tv