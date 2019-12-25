Пользователей обяжут оформлять смартфоны по заводскому номеру.

В России с 2021 года могут обязать регистрировать смартфоны по IMEI. Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта" со ссылкой на собственные источники рынка связи. Специалисты рассказали изданию, что оформление гаджетов по заводскому номеру может быть введено уже с июля следующего года.

Эксперты заявили, что регистрация по IMEI для пользователей, которые уже пользуются устройствами в России, будет бесплатной. Однако услугу придется оплачивать новым владельцам смартфонов. В первой версии документа предлагалось установить ограничение в размере 100 рублей. Сейчас предполагается, что стоимость услуги будет устанавливать кабинет министров.

Представители рынка связи заметили, что ответственность за регистрацию смартфона будет ложиться на импортеров. Этот процесс также пройдут граждане РФ, которые будут привозить гаджеты из-за границы. Под требование не попадают смартфоны, которые привезены в Россию для муниципальных и государственных нужд.

Согласно нововведению, если смартфон не будет зарегистрирован по IMEI, то мобильный оператор получит право его заблокировать. Это же произойдет, если номер смартфона совпадет с другим гаджетом. С 1 января 2024 года операторы получат право блокировать украденные или утерянные смартфоны.

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