Для каждого оператора будет собственное тестирование.

Операторы связи начали подготовку к введению идентификации смартфонов по IMEI. В Россвязи сообщили, что для каждого мобильного оператора будет дифференцированное тестирование.

После внедрения системы, пользователи смогут идентифицировать смартфоны по новым условиям. Система позволит ограничить "серый" импорт гаджетов, а также помешает мошенникам. Хакеры больше не смогут использовать украденные мобильные устройства.

Законопроект о введении системы контроля подготовлен еще в декабре 2018 года. Он подразумевает регистрацию в сетях связи только устройств с разрешенными номерами IMEI. Для распространения системы создается единая центральная база данных. Туда в обязательном порядке будут включаться идентификационные номера устройств. Если при подключении номер не найдут или он совпадет с аналогичным номером другого гаджета, то доступ к сети будет приостановлен.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Северной столице появится новый мобильный оператор.

