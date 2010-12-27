В среду, 30 сентября, стало известно о том, что в Северной столице появится новый мобильный оператор. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ.
Как оказалось, новый оператор является проектом российского банка. В пресс-службе отметили, что воспользоваться услугами может любой желающий, вне зависимости является ли он клиентом организации или нет.
"Мы ожидаем, что полноценный набор услуг мобильной связи в сочетании с теми преференциями, которые получают клиенты при использовании банковских продуктов ВТБ, вызовут интерес у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области",
— сказано в сообщении.
Отмечается, что мобильный оператор должен заработать до конца 2020 года в 15 регионах.
Ранее мы сообщали о том, что цифровые технологии приходят в медучреждения Ленобласти.
Фото:pixabay
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