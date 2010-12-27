Стартовым пакетом услуг абонент может пользоваться бесплатно до конца месяца подключения.

В среду, 30 сентября, стало известно о том, что в Северной столице появится новый мобильный оператор. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ.

Как оказалось, новый оператор является проектом российского банка. В пресс-службе отметили, что воспользоваться услугами может любой желающий, вне зависимости является ли он клиентом организации или нет.

"Мы ожидаем, что полноценный набор услуг мобильной связи в сочетании с теми преференциями, которые получают клиенты при использовании банковских продуктов ВТБ, вызовут интерес у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области", — сказано в сообщении.

Отмечается, что мобильный оператор должен заработать до конца 2020 года в 15 регионах.

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