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Цифровые технологии приходят в медучреждения Ленобласти
Сегодня, 14:22
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Цифровые технологии приходят в медучреждения Ленобласти

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Примерно 1500 врачей стали обладателями электронных подписей, позволяющих быстро выписывать электронные рецепты и получать информацию о диагностических исследованиях пациентов.

Цифровые технологии "захватывают" медицинские учреждения Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Ленобласти.

До 2019 году к единой региональной медицинской информационной системе доступ получили 46 больниц и 1521 врач. Электронные подписи станут ещё одним шагом на пути к цифровизации здравоохранения региона. В следующем электронные ключи получат 10 тыс. специалистов, в 2021 году – 13 тыс. работников, а в 2022 году – около 16 тыс. врачей. Таким образом, регион постепенно будет пополнять электронную базу медкарт пациентов. Все данные можно будет получить в онлайн режиме. Это позволит существенно сократить время обследования пациента и облегчит процедуру назначения лекарств.

Проект начали реализовывать в июне текущего года. В конце октября 31 поликлиника начала обработку данных пациентов с помощью модернизированной информационной системы, представленной в соответствии с требованиями Министерства Здравоохранения РФ.

Ранее Piter.TV сообщил, что до декабря в Ленобласти появятся пять новых спортивных площадок.

Фото:  пресс-служба Правительства Ленобласти

Теги: медицина, нацпроекты, новости ленобласти, правительство ленобласти, цифровые технологии
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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