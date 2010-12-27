До декабря в Ленобласти появятся пять новых спортивных площадок

Площадки в поселке Мшинская и в деревне Истинка уже ждут своих спортсменов.

Ленобласть ожидает открытие пяти новых спортивных площадок. Два объекта уже готовы к эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба 47news.

Сейчас работы ведутся на площадках в Гатчинском, Тосненском и Выборгском районах, а именно в поселках Коробицыно и Сусанино, а также в деревне Тарасово. Планируется, что в ноябре объекты уже будут готовы. Местные жители смогут заниматься спортом даже зимой.

Стоимость всех пяти объектов составляет 57,4 млн рублей. Финансирование работ осуществляется за счет местного и областного бюджетов.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге прошла традиционная спартакиада допризывной молодежи по настольному теннису.

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