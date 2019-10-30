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В Выборге прошла традиционная спартакиада допризывной молодежи по настольному теннису

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В выборге прошли традиционные соревнования среди студентов в рамках спартакиады допризывной молодежи. Каждый год собирается 5-7 команд из разных учебных заведений. В составе команды соревнуются по 3 девушки и 3 юноши, исходя из лучшего результата каждого игрока рассчитывается командный зачет.

Я участвую второй раз. в первый год было конечно лучше, я хоть кого-то победила. Сейчас почему-то пока что не идет игра, но я надеюсь, позже я разыграюсь и все будет хорошо.

Юлия Романова, участница

Видео: Piter.tv

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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