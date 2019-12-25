Названы дни, в которые мошенники звонят россиянам чаще всего

Аферисты выбирают время, когда люди наиболее уязвимы к обману.

На российской территории мошенники чаще всего звонят россиянам по вторникам и средам после обеда, так как именно а это время люди чаще всего заняты рабочими делами и не ожидают звонка от афериста. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали представители сервиса "МТС Защитник". Аналитики добавили, что за первое полугодие 2026 года нежелательные звонки чаще всего поступали гражданам, находящимся в возрасте 35-44 лет. У порядка 20 процентов из них есть дети.

Чаще всего нежелательные звонки совершаются во вторник или среду в районе 15:00. В это время люди чаще всего заняты рабочими или личными делами и не ожидают звонка от мошенников, чем злоумышленники и пользуются. пресс-служба сервиса "МТС Защитник"

Эксперты уточнили, что злоумышленники могут позвонить абоненту в любой момент, поэтому важно сохранять бдительность независимо от времени суток. В частности, нельзя сообщать звонящему персональные сведения, коды из СМС-сообщений и не переходить по ссылкам. При подозрительном звонке стоит немедленно прервать разговор.

Мошенники стали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду.

Фото: Piter.tv