В Роскачестве рассказали, что делать при краже смартфона

Грабитель может получить доступ к персональной информации, поэтому она должна быть тщательно защищена.

Специалисты Роскачества рассказали, что делать, если ваш смартфон украли. Рекомендации опубликованы на официальном сайте организации.

В сообщении специалистов подчеркивается, что для преступников использование похищенной информации столь же важно, как и сбыт самого устройства. Поэтому персональные данные стоит тщательно шифровать.

Сотрудники центра цифровой экспертизы Роскачества рекомендуют активировать возможность дистанционной блокировки смартфона. С ее помощью можно будет заблокировать доступ ко всем данным и даже стереть их. Кроме того, необходимо использовать надежный пин-код или вход по биометрическим данным. Владельцам телефонов нужно регулярно делать резервное копирование, а фотографии, видео и документы хранить только в облачном хранилище.

После покупки смартфона, нужно сохранить его серийный номер, который содержится в настройках IMEI. Он может пригодиться в случае кражи устройства.

Если телефон все-таки украли, то владельцу стоит позвонить на свой номер с другого телефона. Если трубку никто не берет – попробовать отследить местоположение и удаленно стереть информацию. Необходимо сразу заблокировать сим-карту и банковские карты, привязанные к телефону. Кроме того, нужно проверить аккаунты в соцсетях на наличие сторонних сообщений сомнительного характера и закрыть все незавершенные сеансы.

В Роскачестве напоминают, что владельцу украденного телефона стоит незамедлительно обратиться в полицию по месту кражу. Согласно статистике, ежедневно добычей грабителей становятся тысячи смартфонов. Однако эту цифру нужно умножать еще на пять, посколько большинство жертв не обращаются за помощью к стражам порядка.

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