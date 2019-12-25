Мошенники придумали новую схему при продаже смартфонов

Мошенники пользуются программой Samsung Upgrade, в рамках которой можно взять смартфон в лизинг.

Злоумышленники нашли новый способ мошенничества при продаже смартфонов. Они берут гаджеты в лизинг, перепродают их, а через какое-то время устройство отключается из-за отсутствия платежей. О таком способе РИА Новости рассказал директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский.

Мошенники пользуются программой Samsung Upgrade. В рамках программы можно за небольшую месячную плату пользоваться смартфоном, а после года пользования обменять смартфон на новый, либо выкупить этот телефон.

Юридически такая форма приобретения гаджетов — лизинг. Мошенники быстро научились использовать новый формат покупки для собственной выгоды. Василий Пителинский

При этом обойти блокировку телефона, на который не поступают платежи, невозможно, для этого придется заменить материнскую плату. Подобные случаи мошенничества уже выявили в 6 регионах России, Казахстане и Белоруссии.

Пользователям советуют относиться с осторожностью к покупкам смартфонов с рук. Также рекомендуется перед покупкой смартфона проверить по уникальному идентификатору устройства (IMEI), не участвует ли он в программе лизинга.

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