Эксперты назвали пароли, которые легче всего взломать

Довольно простыми являются пароли с личными данными пользователя.

Названы самые легкие для взлома пароли. Мошенникам проще всего взломать пароли из простых слов типа "password" или "qwerty". Об этом РИА Новости сообщили специалисты.

Также довольно простыми являются пароли с личными данными пользователя. Не стоит в качестве пароля использовать дату рождения, имя или номер телефона. Руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева отметила, что во время тестов корпоративной сети в 96% компаний удавалось подобрать коды для входа в учетные записи. Главный их недостаток – простые пароли.

Самыми распространенными стали пароли формата "МесяцГод" в латинской раскладке. К примеру, "МесяцГод" в латинской раскладке. В одной из компаний они были подобраны более чем для 600 пользователей.

Руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц подтвердил, что для взлома пароля мошенники сначала пробуют самые простые комбинации, потом пробуют варианты с личными данными.

Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян считает, что сложнее всего взломать пароль из случайного набора букв, цифр и знаков. Однако и тут всё зависит от длины кода.

Ozon начнет платить пользователям за нахождение уязвимостей.

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