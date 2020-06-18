Samsung предлагает россиянам смартфоны в аренду за полцены

Каждый год смартфон можно менять на новый.

Samsung сообщила о запуске в России программы Samsung Upgrade, которая дает возможность использовать смартфоны серии Galaxy и ежегодно обновлять их с экономией в полцены от стоимости продукта.

Объясняем суть программы: Galaxy S20 стоит 69 990 рублей, в рамках программы его можно взять на год за 33 595 рублей (+8 990 – обязательная страховка), затем каждый месяц в течение года платить 3549 рублей. Через год данный смартфон можно сдать взять на смену ему новый. Доплачивать что-либо в этом случае не придется. За новый смартфон можно расплачиваться по той же схеме.

Вернуть или обменять смартфон на новый также можно после шестого платежа, но доплатив за это от 3990 до 4990 рублей, при условии, что сдаваемый смартфон находится в идеальном состоянии. Также девайс можно выкупить без комиссии, достаточно просто выплатить все платежи по договору.

Отправить заявку на оформление услуги можно на сайте Samsung. Ее рассмотрение занимает всего минуту. В программе Samsung Upgrade участвуют следующие модели: Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20, Galaxy S10+, Galaxy S10, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10, Galaxy A71, Galaxy A51.

Ранее Samsung представил смартфон Galaxy S20+ и Galaxy Buds+ BTS Edition.

Видео: YouTube/ Samsung