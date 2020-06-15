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Samsung представил смартфон Galaxy S20+ и Galaxy Buds+ BTS Edition

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Гаджеты разработаны совместно с k-pop группой BTS.

Samsung Electronics представила специальную серию своих смартфонов и наушников Galaxy, которую подготовила совместно с k-pop группой BTS. Совместно была представлена BTS-версия Galaxy S20 Plus 5G, S20 Plus и Galaxy Buds Plus.

Версия Galaxy S20 Plus BTS будет поддерживать сети пятого поколения, смартфон продается с предварительно установленными обоями группы BTS и платформой фан-сообщества Weverse. Такой гаджет будет стоить 1,39 млн вон ($ 1155), предзаказ стартует с  1 июля.

Наушники будут продаваться в фиолетовом цвете и иметь логотип группы и иконку с фиолетовым сердцем. Предварительный заказ на наушники стартовал 15 июня в офлайн-магазинах Samsung и Weverse Shop, стоить они будут около 220 тысяч вон.

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Видео: YouTube/ Samsung

Теги: samsung
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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