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LG, Samsung и Hyundai хотят вернуться на российский рынок
Сегодня, 10:48
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LG, Samsung и Hyundai хотят вернуться на российский рынок

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По информации источника, компании следят за ситуацией с возможными переговорами между Россией и Украиной.

Крупные корейские производители техники LG, Samsung и Hyundai хотят вернуться на российский рынок. Об этом сообщает издание Korea Times.

По информации источника, компании следят за ситуацией с возможными переговорами между Россией и Украиной. Они ускоряют подготовку технико-экономических обоснований для возобновления бизнеса в стране. Кроме того, Южная Корея рассматривает Россию как ключевой рынок для диверсификации своих деловых интересов.

Ранее глава X5 оценила шансы Сoca-Cola вернуться в российские магазины.

Фото: pxhere.com

Теги: hyundai, lg electronics, samsung, рынок
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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