По информации источника, компании следят за ситуацией с возможными переговорами между Россией и Украиной.

Крупные корейские производители техники LG, Samsung и Hyundai хотят вернуться на российский рынок. Об этом сообщает издание Korea Times.

По информации источника, компании следят за ситуацией с возможными переговорами между Россией и Украиной. Они ускоряют подготовку технико-экономических обоснований для возобновления бизнеса в стране. Кроме того, Южная Корея рассматривает Россию как ключевой рынок для диверсификации своих деловых интересов.

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