Samsung показала первый в мире прозрачный microLED-дисплей

В компании пока не раскрывают технические характеристики и цену дисплея.

Южнокорейский бренд Samsung показал первый в мире прозрачный microLED-дисплей. Его продемонстрировали в рамках предварительной программы выставки CES 2024.

Одной из главных особенностей устройства является отсутствие рамок. Толщина дисплея составляет 1 см. Из-за большой плотности пикселей картинка на экране фактически "парит в воздухе". Это дает преимущество над прозрачными OLED-дисплеями. В компании пока не раскрывают технические характеристики и цену дисплея.

Ранее мы сообщали, что китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в розничной сети МегаФона и Yota.

Видео: YouTube / CNET