  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:42
56
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Samsung показала первый в мире прозрачный microLED-дисплей

0 0

В компании пока не раскрывают технические характеристики и цену дисплея.

Южнокорейский бренд Samsung показал первый в мире прозрачный microLED-дисплей. Его продемонстрировали в рамках предварительной программы выставки CES 2024.

Одной из главных особенностей устройства является отсутствие рамок. Толщина дисплея составляет 1 см. Из-за большой плотности пикселей картинка на экране фактически "парит в воздухе". Это дает преимущество над прозрачными OLED-дисплеями. В компании пока не раскрывают технические характеристики и цену дисплея.

Ранее мы сообщали, что китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в розничной сети МегаФона и Yota.

Видео: YouTube / CNET

Теги: microled, samsung, презентация, экран
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии