Samsung показала первый в мире прозрачный microLED-дисплей

Южнокорейский бренд Samsung показал первый в мире прозрачный microLED-дисплей. Его продемонстрировали в рамках предварительной программы выставки CES 2024.
Одной из главных особенностей устройства является отсутствие рамок. Толщина дисплея составляет 1 см. Из-за большой плотности пикселей картинка на экране фактически "парит в воздухе". Это дает преимущество над прозрачными OLED-дисплеями. В компании пока не раскрывают технические характеристики и цену дисплея.
Ранее мы сообщали, что китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в розничной сети МегаФона и Yota.
Видео: YouTube / CNET
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