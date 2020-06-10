Флагманский Samsung Galaxy Note 20 лишат скругленного дисплея

”Аристотель сказал – Земля круглая. Samsung сказала – экран Galaxy Note 20 плоский”

Последние несколько лет, начиная с Galaxy S7 Edge, Samsung использует в своих флагманских смартфон скругленные дисплеи. Однако в этом году корейская компания планируется выпустить флагманский Galaxy Note 20 без скруглённого дисплея. Об этом в Twitter написал популярный интернет-инсайдер под ником Ice Univers.

Такую новость он преподнес весьма оригинальным способом, он написал следующее: "Аристотель сказал – Земля круглая. Samsung сказала – экран Galaxy Note 20 плоский". Никакой информации о том, почему Samsung решила отказаться от своей флагманской "фишки", на данный момент нет.

Вместе с Galaxy Note 20 компания также должна будет представить новый складной смартфон компании Galaxy Fold 2. Презентация ожидается в августе.

В феврале Samsung представил складной смартфон Galaxy Z Flip.

Видео: YouTube/ Enoylity Technology