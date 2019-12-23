Samsung представил складной смартфон Galaxy Z Flip

В разложенном состоянии телефон имеет 6,7-дюймовый экран.

Южнокорейская корпорация Samsung представила на презентации в Сан-Франциско новый смартфон со складывающимся экраном. Смартфон получил название Galaxy Z Flip. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

В разложенном состоянии телефон имеет 6,7-дюймовый экран, он сделан из тонкого стекла. На внешней панели сделан маленький экран, чтобы видеть уведомления при сложенном варианте. У гаджета есть три камеры: две на задней панели, одна на передней. Смартфон можно приобрести в золотом, черном, фиолетовом цветах.

Экран можно сложить не менее 200 тысяч раз. Продажи начнутся с 14 февраля в США, цена – $1380.

Ранее инсайдер показал официальный трейлер линейки Samsung Galaxy S20.

Видео: Twitter/ Samsung Mobile S