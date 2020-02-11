Инсайдер показал официальный трейлер линейки Samsung Galaxy S20

Официальная презентация состоится в 22:00 по московскому времени.

Уже 11 февраля состоится официальная презентация флагманской линейки Samsung Galaxy S20.

Пользователям представят три смартфона Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Также планируется и выпуск раскладушки Samsung Galaxy Z Flip.

Однако уже сейчас инсайдер Эван Блэсс опубликовал официальный анонс компании, где представлены все смартфоны в сером, голубом и розовом цвете.

Официальная презентация состоится в 22:00 по московскому времени.

Ранее Samsung анонсировала новый "гибкий" смартфон.

Видео: YouTube/ sakitech