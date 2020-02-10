Samsung не раскрыла название устройства, но уточнила, что его релиз состоится 11 февраля.

Компания Samsung анонсировала новый "гибкий" смартфон. Девайс показали во время кинопремии "Оскар" в понедельник, 10 февраля.

Ролик с раскладушкой появился во время одного из рекламных блоков. В видео показали новый гаджет, который был раскрыт под углом 90 градусов. Название устройства не называется. Однако Samsung заявила, что представит "гибкий" смартфон во время презентации Unpacked 11 февраля.

Ожидается, что на мероприятии также представят смартфоны флагманской линейки Galaxy S20.

Ранее мы сообщали о том, что лицо Билли Айлиш на "Оскаре" стало мемом.

Видео:Gabriel Leontine/YouTube