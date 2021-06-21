В Мурманской области введут обязательную вакцинацию от COVID-19

Привиться от коронавируса обяжут некоторые категории работников.

Руководство Мурманской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий жителей. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.

Прививку от коронавирусной инфекции обязаны сделать работники сфер образования, транспорта, торговли и некоторых других.

Все процедуры, сроки и порядки определим в ближайшие два дня, дополнительно объявим. Это точно коснется сотрудников сферы торговли, работников транспорта, социально-культурных объектов, госслужащих, муниципальных служащих, работников образовательных учреждений, общепита. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области

Он подчеркнул, сроки и порядок вакцинации отдельных категорий граждан будут представлены до 23 июня. По словам Чибиса, в настоящее время количества вакцинированных от коронавируса мурманчан и сохранивших антитела после перенесенной болезни недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

Отмечается, что за прошедшую неделю а территории региона увеличился прирост заболевших COVID-19, что говорит об агрессивности инфекции.

Ранее в Индии обнаружили новый штамм COVID-19. В настоящее время образцы нового штамма тщательно изучают специалисты. По словам медиков, у половины пациентов, заразившихся COVID-19, никаких симптомов не наблюдалось. Сейчас те районы, в которых была выявлена новая мутация, находятся в карантинной зоне.

Видео: ВК/Андрей Чибис