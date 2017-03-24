Андрей Чибис рассказал о новых мерах для профилактики заражения ковидом.

В Мурманской области введут ограничения из-за коронавируса. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона коллегам заявил губернатор Андрей Чибис. С 23 часов вечера по 6 часов утра будет запрещена работа местного общепита. Треть сотрудников государственных учреждений будет переведена на удаленный формат работы. Аналогичные действия власти советуют принять и частным работодателям. Им также рекомендовано установить дифференцированное начало рабочего дня. Новые меры связаны с усилением распространения инфекции.

Мы с пятницы вводим ограничение по времени работы общепита – возвращаемся к режиму работы с 6.00 до 23.00. Клубы и бары также после 23.00 работать не будут. Андрей Чибис, глава Мурманской области

Еще одна ограничительная мера коснется общественного транспорта. Загруженность средств пассажирами не должна превышать двух третей. Губернатор призвал ужесточить контроль со стороны правоохранительных структур за соблюдением населения масочного режима в транспорте, общественных местах, торговых центрах.

В Петербурге с 17 июня ужесточат ограничения из-за коронавируса.

Фото: Piter.tv