В Индии обнаружили новый штамм COVID-19

В настоящее время его изучают специалисты.

В Индии обнаружили новую мутацию COVID-19. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на телеканал India TV.

По данным СМИ, известно о двадцати случаях новым штаммом. Ему дали наименование "дельта плюс". Сообщается, что он был обнаружен впервые в штате Махараштра.

В настоящее время образцы нового штамма тщательно изучают специалисты. По словам медиков, у половины пациентов, заразившихся COVID-19, никаких симптомов не наблюдалось. Сейчас те районы, в которых была выявлена новая мутация, находятся в карантинной зоне.

По данным специалистов, выявленный штамм мог стать одной из причин второй волны коронавируса в стране.

Ранее РФПИ назвал "Спутник V" наиболее эффективной вакциной против индийского штамма.

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