Жертвы найдены в штате Уттар-Прадеш.

В Индии из реки Ганг выловили шесть тел умерших от COVID-19. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала India TV. В СМИ ссылаются на заявление чиновника штата Уттар-Прадеш. Представитель власти Прамод Джа объяснил, что трупы найдены вечером 31 мая.

Из реки были извлечены шесть разложившихся тел. Команда врачей провела последние обряды в крематории в соответствии с руководящими принципами по обращению с телами людей, зараженных COVID-19. Прамод Джа, чиновник

Экспертам не удалось идентифицировать погибших, так как их тела сильно разложились. Еще в мае текущего года власти штатов Уттар-Прадеш и Бихар попросили жителей не отправлять трупы погибших от коронавируса по реке. Полиция обнаружила более сотни человеческих тел в Ганге. По данному факту продолжается расследование. Аналитики уверены, что жители Индии не могут позволить себе кремацию тел из-за дороговизны услуги, как и самостоятельную организацию погребальных костров.

Фото:Twitter/MiniforIYC