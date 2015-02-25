РФПИ назвал "Спутник V" наиболее эффективной вакциной против индийского штамма

Ранее создатели препарата заявляли, что после вакцинации выделяется достаточное количество антител для борьбы с этой мутацией вируса.

Российская вакцина "Спутник V" эффективна против индийского штамма коронавируса. Согласно результатам исследования, в этом показателе препарат обгоняет другие аналогичные. Об этом сообщают в Twitter-аккаунте вакцины.

Вакцина "Спутник V" более эффективна против "Дельта"-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина, результаты исследования эффективности которой опубликованы на данный момент, следует из исследования Центра Гамалеи, представленного для публикации в международном рецензируемом журнале Из сообщения

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после вакцинации их препаратом выделяется достаточное количество антител для борьбы с индийским штаммом COVID-19.

Ранее мы сообщали, что Кремль недоволен темпами вакцинации от коронавируса

Фото: Piter.tv