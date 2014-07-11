Кремль недоволен темпами вакцинации от коронавируса

Дмитрий песков заявил, что только вакцинация остановит вспышки COVID-19 и его дальнейшее распространение.

В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса в России. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, они оставляют желать лучшего. И президент постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, к тому, чтобы они незамедлительно приняли необходимые меры. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Представитель Кремля отметил, что вакцинация является основным способом остановки вспышки коронавируса и его распространения. При этом Песков подчеркнул, что вакцинация останется добровольной. По его мнению, "это вопрос абсолютно сознательности и разумности всех нас".

Он также заявил, что разумно говорить о стимулировании вакцинации. Регионы принимают меры, которые на месте считают необходимыми. Песков уверен, что в данной ситуации "любые меры хороши, которые помогут активизировать процесс вакцинации".

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