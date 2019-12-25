Роспотребнадзор: привившиеся от коронавируса могут заболеть COVID-19

В ведомстве заявили, что были случаи заражения коронавирусом после прививки.

Люди, привившиеся от коронавируса, могут заболеть COVID-19. При этом причиной этого будет не сама вакцина, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора РИА Новости.

При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. Из сообщения Роспотребнадзора

В ведомстве отметили, что вакцина не может стать причиной положительного результата ПЦР-теста. Это тестирование выявляет только активный вирус, а не иммунный ответ организма. При этом случаи, когда привившиеся люди заболевали коронавирусом регистрировались.

Сейчас в России идет вакцинация тремя вакцинами: "Спутник V" от центра Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Также зарегистрирована облегчённая версия первой вакцины – "Спутник Лайт".

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