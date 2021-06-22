Молодые россияне стали тяжелее переносить COVID-19

В НИЦ им. Гамалеи напомнили о важности вакцинации от коронавируса.

Руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что в настоящее время в РФ регистрируется много случаев заболевания COVID-19 среди российской молодежи. Об этом он сказал в эфире Youtube-канала "Соловьев Live"

По его словам, также стал заметен рост повторных случаев заболевания коронавирусом. Гущин подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 является в настоящее время единственным верным средством для борьбы с пандемией.

Мы видим, наоборот, повышение способности передаваться от человека к человеку, мы видим, что люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь "молодеет", появляется большее количество тяжелых случаев среди молодых. Владимир Гущин, руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает неизбежной повторную вакцинацию жителей РФ от COVID-19. По его словам, данная процедура необходима для того, чтобы обезопасить себя, своих родных и окружающих людей.

Ранее в НИЦ имени Гамалеи заявили, что "Спутник V" не содержит абортивный материал.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE