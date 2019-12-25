Гущин: "Спутник V" защитит от летальных случаев COVID-19

В НИЦ имени Гамалеи сказали, что российская вакцина справится даже с индийским штаммом.

Владимир Гущин рассказал о том, что вакцина "Спутник V" защитит от летальных случаев COVID-19. Об этом специалист из лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ имени Гамалеи сообщил в рамках эфира на YouTube-канале "Соловьев LIVE". Эксперт уверен, что вакцина практически на 100 процентов защищает привитых граждан от протекания заболевания в тяжелой форме, даже несмотря на появление новых штаммов инфекции.

"Спутник", безусловно, справляется (с индийским штаммом)... Вакцина, по-прежнему, высокоэффективна, практически на 100% она защищает от тяжелых и летальных случаев. Владимир Гущин, представитель НИЦ имени Гамалеи

Напомним, что массовая вакцинация населения в РФ ведется во всех регионах. Первая вакцина от коронавируса была зарегистрирована Минздравом в августе 2020 года. Сейчас кроме разработки "Спутника V" также по стране можно привиться препаратами "ЭпиВакКороной" от центра "Вектор" и "КовиВаком" от Центра имени Чумакова.

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Фото: Минздрав России