В РФ летальность пациентов с болезнями системы кровообращения снизилась на 33%

В течение двух лет Россия держит исторический минимум по смертности от болезней системы кровообращения.

Материально-техническая база кардиологической и кардиохирургической службы укрепилась на российской территории, благодаря чему летальные исходы среди диспансерных пациентов с болезнями системы кровообращения за пять лет уменьшилась на 33 процента. Соответствующее заявление сделал министр по здравоохранению Михаил Мурашко, выступая с приветственным словом для участников и гостей XXXI Всероссийского съезда сердечно-сосудистых хирургов. Чиновник из федерального правительства отметил результаты реализации национального проекта "Здравоохранение". Известно, что властями по стране созданы 151 сосудистый центр и 16 первичных отделений. Такие инфраструктурные проекты позволили врачам увеличить число ангиопластик на 55 процентов, а количество кардиохирургических операций - почти на 38 процентов.

Более 2,5 млн человек, в том числе пациентов после операций на сердце, обеспечены бесплатными лекарствами в амбулаторных условиях. За пять лет летальность среди диспансерных пациентов с болезнями системы кровообращения снижена на 33%. Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Профильный министр отметил, что в России широко внедряются инновации. В частности, технология дистанционного мониторинга артериального давления апробирована уже на 50 тысячах пациентов в 17 регионах страны. Более распространенной становится практика нагрузочного тестирования с визуализацией ишемии миокарда. Дополнительно властями утверждены 42 клинические рекомендации для единых подходов к диагностике и лечению пациентов.

