Россияне стали покупать меньше продуктов из-за роста цен

Жители России стали покупать меньше продуктов из-за роста цен. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитиков.

Отмечается, что в январе-сентябре 2025 года число покупок товаров повседневного спроса увеличилось лишь на 3,5%. При этом в период с января по апрель нынешнего года показатель составлял 6% роста. Кроме того, зафиксировано снижение продаж в базовых категориях товаров.

По данным аналитиков, россияне начали отказываться от деликатесов в пользу более простых и доступных продуктов. Это влияет на темпы роста выручки крупнейших ритейлеров. Нынешний показатель составил всего 17,1% в первой половине 2025 года. На этом фоне число супермаркетов и гипермаркетов снизилось на 1,4%.

