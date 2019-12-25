Владимир Гущин рассказал, что происходит в организме человека, когда в него попадает вакцина от коронавируса.

В НИЦ имени Гамалеи заявили, что "Спутник V" не содержит абортивный материал. Такое заявление сделал глава лаборатории, в которой создавалась российская вакцина от коронавируса. Владимир Гущин дал интервью в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

В вакцине "Спутник V" не содержится абортивный материал. Для того, чтобы производить эту вакцину, используются клетки человека, которые культивируются в больших ферментерах, биореакторах. Владимир Гущин, представитель НИЦ имени Гамалеи

Эксперт объяснил зрителям, что организм человека полностью употребляет введенный препарат. При этом в геноме ничего не остается. Медик напомнил, что все белки и нуклеиновые кислоты, доставленные вместе с вакциной, разрушаются до элементарных молекул. После этого эти вещества утилизируются в организме.

"Спутник V" защищает от COVID-19 минимум полгода.

Фото: Минздрав РФ