  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Спутник V" защищает от COVID-19 минимум полгода
Сегодня, 10:26
104
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

"Спутник V" защищает от COVID-19 минимум полгода

0 0

Об этом сообщил представитель НИЦ имени Гамалеи.

"Спутник V" защищает от COVID-19 минимум полгода. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE" рассказал глава Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ имени Гамалеи. Владимир Гущин подчеркнул, что о защите организма человека на протяжении шести месяцев от коронавируса уже есть достаточное количество доказательств.

У нас есть достаточно уже данных, что в течение полугода иммунитет точно сохраняется, чтобы его обновить к определённому эпидподъему хорошо бы ревакцинироваться, сейчас готовятся эти рекомендации.

Владимир Гущин, представитель НИЦ имени Гамалеи

Напомним, что ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил прессе о том, что профильное ведомство разработало подходы к ревакцинации населения от ковида. Он уточнил, что в ложное эпидемиологическое время делать прививку следует через полгода, а при спокойной обстановке - раз в год.

В Кремле считают неизбежной ревакцинацию населения от COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: владимир гущин, ниц имени гамалеи, ревакцинация, спутник v
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии