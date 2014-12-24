Об этом сообщил представитель НИЦ имени Гамалеи.

"Спутник V" защищает от COVID-19 минимум полгода. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE" рассказал глава Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ имени Гамалеи. Владимир Гущин подчеркнул, что о защите организма человека на протяжении шести месяцев от коронавируса уже есть достаточное количество доказательств.

У нас есть достаточно уже данных, что в течение полугода иммунитет точно сохраняется, чтобы его обновить к определённому эпидподъему хорошо бы ревакцинироваться, сейчас готовятся эти рекомендации. Владимир Гущин, представитель НИЦ имени Гамалеи

Напомним, что ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил прессе о том, что профильное ведомство разработало подходы к ревакцинации населения от ковида. Он уточнил, что в ложное эпидемиологическое время делать прививку следует через полгода, а при спокойной обстановке - раз в год.

В Кремле считают неизбежной ревакцинацию населения от COVID-19.

Фото: Piter.tv