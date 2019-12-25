В Кремле считают неизбежной ревакцинацию населения от COVID-19

Отмечается, что у каждого человека разная динамика с антителами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает неизбежной повторную вакцинацию жителей РФ от COVID-19. Об этом информирует "РИА Новости". По его словам, данная процедура необходима для того, чтобы обезопасить себя, своих родных и окружающих людей.

Вы знаете, что персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но тем не менее ревакцинация является неизбежной. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Официальный представитель Кремля также отметил, что пока не идет речи о бесплатном тестировании на антитела к COVID-19.

Согласно последним данным на территории РФ выявлено 17 378 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерло от COVID-19 440 человек, выздоровели 8631. Общее число заболевших достигло 5 334 204.

Напомним, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Минздрав разработал рекомендации по ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что при росте заболеваемости в стране прививку от COVID-19 следует делать один раз в шесть месяцев, а при "спокойной" эпидемиологической обстановке – раз в год. По словам Мурашко, чтобы ситуация с коронавирусом в стране стала управляемой, необходимо привить от него 60 процентов населения.

Ранее россиянам назвали подходящие для ревакцинации препараты.

Фото: pixabay.com