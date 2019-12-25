Россиянам назвали подходящие для ревакцинации препараты

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал препараты, которые подойдут для ревакцинации. Об этом специалист сообщил агентству "РИА Новости".
По его словам, тем лицам, кто ранее привился от COVID-19 вакцинами "ЭпиВакКорона" или "КовиВаком", для ревакцинации подойдет препарат "Спутник V".
В целом, для ревакцинации достаточно "Спутника Лайт".
Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Минздрав разработал рекомендации по ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что при росте заболеваемости в стране прививку от COVID-19 следует делать один раз в шесть месяцев, а при "спокойной" эпидемиологической обстановке – раз в год. По словам Мурашко, чтобы ситуация с коронавирусом в стране стала управляемой, необходимо привить от него 60 процентов населения.
Фото: sputnikvaccine.com
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