Гинцбург рассказал подробности об индийском штамме коронавируса

Индийский штамм "злее" уханьского варианта.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что индийская мутация COVID-19 "злее" уханьского. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, при индийском штамме коронавируса болезнь протекает с большей скоростью. Из этого следует, что времени на появление собственных антител становится меньше.

Он сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания. Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи

Специалист подчеркнул, что российский препарат от коронавируса "Спутник V" защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов. По словам Гинцбурга, жители страны, которые не хотят вакцинироваться от COVID-19, "начинают играть с данным вирусом в рулетку".

Ранее Глава Центра имени Гамалеи призвал жителей России, включая тех, кто привился от COVID-19, избегать перегрева в жаркую погоду. По его словам, россиянам также следует не совершать заплывов на большие расстояния. Длительное плавание может стать препятствием для выработки антител к COVID-19 организмом человека.

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