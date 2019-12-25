Привившихся от COVID-19 россиян призвали избегать перегрева в жаркую погоду

Жара может повлиять на выработку антител.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал жителей России, включая тех, кто привился от COVID-19, избегать перегрева в жаркую погоду. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, россиянам также следует не совершать заплывов на большие расстояния, однако купаться в водоемах после вакцинации от коронавируса не запрещается. Длительное плавание может стать препятствием для выработки антител к COVID-19 организмом человека.

Те же самые рекомендации по поведению в жару, что для любого другого человека, который не привился. На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека. Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи

Специалист также подчеркнул, что всем гипертоникам и диабетикам следует быть аккуратным, так как на жаре только марафонцы могут некоторое время себя чувствовать комфортно.

Ранее Гинцбург исключил планы адаптировать "Спутник V" к индийскому штамму.

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