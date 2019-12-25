В НИЦ Гамалеи объяснили, почему не стоит создавать отдельный препарат к разным штаммам инфекции.

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург исключил планы адаптировать "Спутник V" к индийскому штамму. Об этом специалист рассказал в интервью журналистам "Известий". Ранее эксперт упоминал о том, что российская разработка эффективна против данной мутации COVID-19. Именно поэтому ученые не видят смысла в изменении состава препарата для профилактики заражения.

Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет десять дней, а регуляторика — три-четыре месяца. За это время вирус мутирует, и придет еще какой-то штамм. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Эксперт заметил, что из-за длительности процесса и существующей мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься разработкой новых препаратов под новые инфекционные штаммы "дело неблагородное".

РФПИ назвал "Спутник V" наиболее эффективной вакциной против индийского штамма.

Фото: Piter.tv