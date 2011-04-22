Глава НИЦЭМ им. Гамалеи рассказал, в каком случае человек не заразится COVID-19

Существует два типа тестов для определения нужного белка в крови.

Глава НИЦЭМ им. Гамалеи рассказал, в каком случае человек не заразится коронавирусом любой модификации. Руководитель центра Александр Гинцбург отметил, что это может произойти в том случае, если в крови человека есть антитела к S-белку или к большей его части. Существуют тесты для определения этих белков, они называются "Вектор-Бест" и "Ниармедик". Об этом 19 июня сообщает портал "Профиль" со ссылкой на материал РИА "Новости".

Гинцбург отметил, что при наличии определенного уровня таких антител человек гарантированно не заболеет ни "уханьским" штаммом коронавируса, против которого создавалась вакцина "Спутник V", ни другими штаммами.

В научном центре Гамалеи назвали плюсы ревакцинации "Спутником Лайт". Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург рассказал, что препарат способен поднять количество антител до той величины, способной защитить организм человека от всех циркулирующих по стране штаммов инфекции COVID-19.

Фото: Piter.tv