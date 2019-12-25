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В центре Гамалеи назвали плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"
Сегодня, 12:33
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В центре Гамалеи назвали плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"

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Александр Гинцбург объяснил назначение "Спутника Лайт".

В научном центре Гамалеи назвали плюсы ревакцинации "Спутником Лайт". В интервью журналистам "РИА Новостей" директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург рассказал, что препарат способен поднять количество антител до той величины, способной защитить организм человека от всех циркулирующих по стране штаммов инфекции COVID-19.

Ревакцинацию "Спутником V" можно делать. Никаких проблем абсолютно нет. Он зарегистрирован в том числе для того, чтобы поднять уровень антител до более высокого.

Александр Гинцбург, НИЦ имени Гамалеи

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса ведется бесплатно во всех регионах РФ.

Гинцбург оценил риск бесплодия после вакцинации.

Фото: Piter.tv

Теги: ниц имени гамалеи, ревакцинация, спутник v
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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