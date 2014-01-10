Представитель НИЦ имени Гамалеи успокоил россиян, привившихся "Спутником V".

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил риск бесплодия после вакцинации. По словам медика, постановка вакцины от коронавируса в будущем не грозит людям невозможностью произвести потомство. Он напомнил, что препарат "Спутник V" создан на основе аденовируса, с которым человечество знакомо очень давно.

Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния. Александр Гинцбург, директор эпидемиологии и микробиологии имени

Эксперт подчеркнул, что оба компонента препарата созданы на основе аденовируса (аденовирус 26 и аденовирус 5). За время их распространения среди людей, человечество успело размножиться до 7,5 млрд. Ранее не возникало никаких подозрений относительно этих вирусов, находящихся в организме пациентов. Гинцбург напомнил, что человека неоднократно ими заражался в виде ОРЗ. ни разу в медицинских протоколах не было отражены проблемы в репродуктивном плане из-за инфицирования этими аденовирусами.

Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации.

Фото: Piter.tv