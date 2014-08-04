  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:44
96
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации

0 0

Глава больницы в Коммунарке считает вбросами слухи о том, что после вакцины нельзя будет иметь потомство.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации. Медик ответил на вопросы подписчиков во время прямого эфира в Instagram-аккаунте. По мнению специалиста, сообщения о негативном влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную систему человека являются спекуляцией. Эксперт уточнил, что на данный момент нет никаких данных, которые подтвердили бы этот слух.

Абсолютно не понимаю, с чего взят этот вброс. Мы привиты от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия. Нам, медикам, нужны какие-то аргументы, чтобы говорить хорошо или плохо.

Денис Проценко, российский врач

Медик напомнил россиянам, что препараты для профилактики и лечения коронавируса созданы на основе технологий, которые уже раньше использовались в стране. Ранее данные о том, что вакцина от ковида не влияет на способность граждан иметь детей подтвердили в Роспотребнадзоре. Чиновники уверили население в том, что препараты прошли необходимые клинические испытания по оценке влияния на потомство. 

Проценко выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса.

Видео: Instagram / alexander_tsypkin

Теги: бесплодие, денис проценко, дети, массовая вакцинация
Категории: Здоровье, Общество, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии