Глава больницы в Коммунарке считает вбросами слухи о том, что после вакцины нельзя будет иметь потомство.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации. Медик ответил на вопросы подписчиков во время прямого эфира в Instagram-аккаунте. По мнению специалиста, сообщения о негативном влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную систему человека являются спекуляцией. Эксперт уточнил, что на данный момент нет никаких данных, которые подтвердили бы этот слух.

Абсолютно не понимаю, с чего взят этот вброс. Мы привиты от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия. Нам, медикам, нужны какие-то аргументы, чтобы говорить хорошо или плохо. Денис Проценко, российский врач

Медик напомнил россиянам, что препараты для профилактики и лечения коронавируса созданы на основе технологий, которые уже раньше использовались в стране. Ранее данные о том, что вакцина от ковида не влияет на способность граждан иметь детей подтвердили в Роспотребнадзоре. Чиновники уверили население в том, что препараты прошли необходимые клинические испытания по оценке влияния на потомство.

Проценко выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса.

Видео: Instagram / alexander_tsypkin