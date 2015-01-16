Проценко выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса

В России вновь растет число случаев заражения COVID-19.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинацию от коронавируса надо сделать обязательной. Такое мнение он выразил в беседе с RT.

Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И вопрос — как она регулироваться должна — наверное, самый главный, — сказал он.

Ранее мы писали, что в Петербурге из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ужесточат ограничения по коронавирусу. С 17 июня в городе временно запрещается работа фуд-кортов и детских комнат в ресторанах, кафе и ТЦ. Нельзя будет с четверга посетить заведения общепита ночью – с 2:00 до 6:00 (за исключением обслуживания навынос).

Видео: YouTube / Антонимы