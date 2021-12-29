Доктор не видит эффективности такого лечения против ковида.

Денис Проценко пошутил о лечении коронавируса парами водки. Главный врач больницы в подмосковной Коммунарке дал интервью журналистам радиостанции "Комсомольская правда", в котором он опроверг эффективность данного метода лечения.

Доказательной базы такого метода нет. Наверное, он широко популярен среди тех, кто любит не только пары. Но медицинской подоплеки тут нет. Денис Проценко, доктор

Напомним, еще в 2020 году в Интернете набрало популярность видео про "сенсационный" метод лечения от коронавируса. В данном ролике ведущий Александр Колосов советовал пациентам вдыхать пары водки сутками. Он уточнил, что является медиком русского происхождения, который работает в Италии. Позже другие специалисты негативно отреагировали на данный метод лечения и рассказали о его неэффективности.

Проценко: "Омикрон" выявляют сейчас у 85% больных ковидом.

Фото и видео: Youtube/Комсомольская Правда