Проценко: "Омикрон" выявляют сейчас у 85% больных ковидом

Омикрон-штамм выявляют сейчас у 85% больных с COVID-19. Такой статистикой с журналистами радиостанции "Комсомольская правда" поделился главный врач инфекционного госпиталя в Подмосковной Коммунарке Денис Проценко. По словам эксперта, если ПЦР-тест показал положительный результат, то с высокой вероятность это говорит об инфицировании именно южноафриканским вариантом ковида.
Мониторинг за последний месяц демонстрирует, что около 85% штаммов, которые мы верифицируем, это штамм "омикрон". Поэтому высока вероятность, что если вы положительный, то, скорее всего, это будет "омикрон".
Денис Проценко, главврач в Коммунарке
Эксперт напомнил слушателям о том, что обычные ПЦР-тесты показывают только наличие коронавируса. Определить "омикрон" это или "дельта" ученые могут только на специальном лабораторном оборудовании, которыми оснащены московские стационары.
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Фото и видео: Youtube/Комсомольская Правда
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