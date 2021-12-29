В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19

Специалисты утверждают, что коронавирус постепенно переходит в разряд сезонных инфекций.

Пик заболеваемости COVID-19 в России наступит к середине февраля. Об этом в беседе с "Интерфаксом" сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам специалиста, в этот период будет наблюдаться высокий скачок числа выявленных случаев заражения из-за распространения штамма "омикрон". Пшеничная напомнила, этот вариант коронавируса размножается в верхних дыхательных путях, что делает его более заразным.

Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости. Наталья Пшеничная, эпидемиолог Роспотребнадзора

Она отметила, что коронавирус постепенно переходит в разряд сезонных инфекций. Пшеничная призвала россиян не пренебрегать СИЗ, соблюдать социальную дистанцию и гигиену, а также прививаться от ковида.

Ранее глава больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко призвал не терять настороженность к омикрон-штамму коронавируса.

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