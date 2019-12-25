Наталья Пшеничная указала на способ передачи инфекции.

Повторения пандемии, подобной коронавирусной инфекции, сейчас с вирусом чикунгунья не является возможным ввиду отсутствия пути передачи заболевания от человека к человеку. Соответствующее заявление в комментарии новостному агентству ТАСС сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Эксперт уточнила, что главными переносчиками чикунгуньи являются комары вида Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые распространены в Индии, Африке, Азии, а в последнее время также в Северной Америке в европейском регионе.

"Лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку воздушно-капельным или контактно-бытовым путем, но передается через укус инфицированного вирусом комара. Поэтому такая ситуация, как была в свое время с COVID-19, для вируса чикунгунья в принципе невозможна. Наталья Пшиничная, представитель Роспотребнадзора

Эксперт уточнила, что профильными учреждениями Роспотребнадзора ведется постоянный энтомологический мониторинг. В частности, изучается ареал обитания и видовой состав комаров, проводится оценка численности и инфицированность насекомых различными возбудителями. На сегодняшний день эпидемиологической опасности не выявлено. В целях минимизации риска инфицирования при выезде в эндемичный регион наталья Пшеничная рекомендовала гражданам строго соблюдать защитные меры. Для этого важно использовать репелленты для кожи и одежды, надевать закрытую одежду, а также следить, чтобы в антимоскитных сетках не было отверстий. Ключевым пунктом является кондиционирование помещения, так как при низких температурах самки комара менее активны.

В Китае вернули ограничения времен COVID-19 из-за опасного вируса Чикунгунья.

Фото: pxhere.com