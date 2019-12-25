Вирус передаётся через укус комара, потому распространяется с огромной скоростью.

Китайское правительство ввело профилактические меры, напоминающие время пандемии COVID-19, из-за распространения по территории страны вируса чикунгунья. Соответствующее заявлени6е сделали британские журналисты из издания The Daily Mail. Иностранное издание сообщает, что в южном городе Фошань специалистами было зарегистрировано более семи тысяч случаев инфицирования. Общее количество пациентов в КНР превысило десять тысяч. Известно, что чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров. При этом воздушно-капельным путем человек от человека заразится не может. Инфекция вызывает у пострадавшего лихорадку, боли в суставах. В тяжелых случаях возможны опасные для жизни осложнения, затрагивающие сердце и мозг.

В статье авторы отмечают, что китайские государственные служащие проводят дезинфекцию на улицах, в жилых районах и на строительных площадках, в местах иассового скопления народа, в которых люди могут контактировать с переносчиками заболевания.Сотрудники компаний также дезинфицируют входы зданий, что является ярким напоминанием о тактике, применявшейся страной для борьбы с коронавирусной инфекцией. Администрация обязала приезжающих из Фошаня в другие части страны проходить 14-дневный домашний карантин, а также внимательно следить за своим самочувствием.

Согласно сведениям от европейского центра профилактики и контроля заболеваний, глобальный всплеск инфекции чикунгунья начался в начале 2025 года. Далее серьезные вспышки были зарегистрированы на островах в Индийском океане: Реюньон, Майотта и Маврикий. По состоянию на четвертое августа в 16 странах медики зарегистрировали порядка 240 тысяч случаев заболевания и 90 летальных исходов.

